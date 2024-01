The Last of Us Parte 2 Remastered sta vendendo più del doppio di TLOU Remake in UK

Secondo quanto riportato da Chris Dring di GamesIndustry.biz, The Last of Us Parte 2 Remastered si sta comportando piuttosto bene al debutto nel Regno Unito, con vendite fisiche più che raddoppiate rispetto a quelle di The Last of Us Parte 1.

The Last of Us Parte 2 debutta al terzo posto della Top 10 UK, alle spalle di Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24, performando meglio rispetto a Prince of Persia The Lost Crown, che debutta in quarta posizione.

Chris Dring parla di un risultato positivo ma non ci sono cifre precise riguardo le copie vendute, in ogni caso c'è da considerare anche la differenza di prezzo tra i due giochi citati: The Last of Us Parte 2 Remastered viene venduto a 49 sterline in Gran Bretagna mentre The Last of Us Parte 1 ha debuttato a prezzo pieno (70 sterline).

In questo contesto, appare chiaro come Sony stia spingendo sempre di più sulle remaster di vecchi titoli, sono queste operazioni generalmente molto profittevoli per coprire buchi di line-up e generare profitti a fronte di una spesa comunque contenuta per lo sviluppo.

