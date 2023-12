The Last of Us Parte 2 Remastered: il nuovo video è dedicato alla WLF Edition

Mentre ci prepariamo all'arrivo del gioco previsto per gennaio 2024, Naughty Dog e Sony ci ricordano dell'imminente apertura dei preordini della W.L.F Edition di The Last of Us Parte 2 Remastered.

Naturalmente siamo tutti in attesa del primo trailer di GTA 6, ma domani, martedì 5 dicembre, sarà anche il giorno di apertura dei pre-order di The Last of Us Parte 2 Remastered. I fan più accaniti della serie curata da Naughty Dog non vorranno farsi scappare gli extra contenuti all'interno di questa versione premium del gioco. Tra i contenuti inclusi abbiamo uno SteelBook, quattro spille smaltate, una toppa del Washington Liberation Front e 47 trading card Society of Champions, incluse otto carte olografiche. Tutto questo è stato presentato all'interno del filmato pubblicato da Naughty Dog su X/Twitter, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Oltre ad apportare migliorie al già apprezzato comparto tecnico di The Last of Us Parte 2, questa edizione rimasterizzata andrà ad aggiungere novità al gameplay e, soprattutto, ad introdurre i Tre Livelli Perduti del gioco, ovvero delle aree di gioco mai viste prima. Oltre a questo, potrete lanciarvi anche nella nuova modalità roguelike denominata No Return. Chi possiede The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 potrà effettuare un upgrade alla versione Remastered su PS5 al costo di 10 euro. Per effettuare il pre-order della W.L.F Edition sarà necessario collegarsi a PlayStation Direct.

In attesa che la nuova versione del suo titolo debutti su PS5 il 19 gennaio 2024, Neil Druckmann ha ricordato le reazioni dei fan a The Last of Us Parte 2.