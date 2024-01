The Last of Us 2 Remastered: video leak mostrano skin e gameplay di No Return

Ormai manca davvero poco al debutto di The Last of Us Parte 2 Remastered e, come spesso accade in questi casi, qualcuno è riuscito a mettere le mani sul gioco con qualche giorno d'anticipo e sta condividendo una serie di filmati sui social.

I video gameplay in questione si concentrano principalmente sulla modalità No Return, che per chi non lo sapesse è una componente del titolo con meccaniche roguelike in cui i giocatori devono affrontare sfide con caratteristiche casuali ed utilizzando uno dei tanti personaggi disponibili (alcuni dei quali vanno sbloccati progredendo nella modalità). Oltre a mostrare il gameplay di questa particolare modalità di gioco, probabilmente la più attesa da coloro i quali hanno già portato a termine l'avventura su PlayStation 4, i filmati permettono anche di osservare in anticipo quelli che saranno i costumi sbloccabili con cui potremo personalizzare gli eroi giocabili.

Non possiamo escludere del tutto che i video provengano proprio dall'Italia, dal momento che sui social sono stati avvistati alcuni scatti che mostrano videogiocatori in possesso della copia fisica del gioco e, a giudicare dalla presenza di 'Parte 2' sul disco, è altamente probabile che si tratti di utenti italiani.

In attesa di proporvi la nostra recensione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'elenco dei Trofei della modalità Senza Ritorno di The Last of Us Parte 2 Remastered.