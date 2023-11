The Last of Us 2 Remastered WLF Edition: quando esce e quando aprono i preordini

Dopo una serie di rumor e speculazioni, The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5 è realtà, Naughty Dog e Sony hanno annunciato la nuova edizione del gioco esclusiva per PS5 (non è stata confermata, al momento, nessuna versione per PC), ecco tutto quello che c'è da sapere su data di uscita, preordini e upgrade dalla versione PS4.

The Last of Us 2 Remastered per PS5 quando esce?

The Last of Us Parte 2 Remastered esce il 19 gennaio 2024 in formato fisico e digitale scaricabile da PlayStation Store. Il lancio del gioco è previsto solo su PS5: i possessori di The Last of Us 2 per PS4 possono effettuare l'upgrade alla versione rimasterizzata al prezzo di 10 dollari (9.99 euro in Europa)

The Last of Us 2 Remastered preordini

Vi sarete accorti che al momento non è possibile prenotare The Last of Us Parte 2 Remastered e questo per un motivo ben preciso: i preorder partono il 5 dicembre 2023 sia per l'edizione fisica che per quella digitale, al momento non è chiaro se siano previsti bonus per il preordine. Per quanto riguarda il prezzo, Sony non ha fatto chiarezza su questo aspetto e dunque attendiamo informazioni ufficiali.

The Last of Us 2 Remastered W.L.F Edition cosa contiene?

La W.L.F Edition in edizione limitata è disponibile solo su PlayStation Direct in alcuni paesi selezionati (tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Italia e Portogallo). Questa versione include oltre al gioco in Blu-Ray anche una custodia Steelbook in metallo, quattro spille smaltate, una toppa con il logo Washington Liberation Front e 47 trading card, di cui otto olografiche. Anche in questo caso il prezzo non è stato rivelato.