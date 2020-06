The Last of Us 2: la replica della chitarra di Ellie è in vendita a un prezzo esorbitante

Oltre al lancio dei Funko Pop e Nendoroid di Ellie, in coincidenza dell'uscita di The Last of Us Parte 2 sul portale di PlayStation Gear compare anche la scheda per acquistare la replica della chitarra della protagonista di TLOU 2 ad un prezzo... da post-apocalisse!

La chitarra in vendita sullo store "ufficiale" per il merchandising dei prodotti PlayStation viene proposta al prezzo esorbitante di 2.299 dollari, corrispondenti al tasso di cambio attuale a poco meno di 2.054 euro.

Lo strumento musicale proposto da PlayStation Gear è una fiammante Taylor 314ce personalizzata con fondo e fasce in legno Sapelli di alta qualità, a cui si aggiunge la parte superiore in abete Sitka che contribuisce a restituire "una melodia morbida ed equilibrata che abbraccia l'intero spettro tonale con una ricca e chiara gamma di note".

Le personalizzazioni applicate alla chitarra che celebra l'avvento sul mercato di The Last of Us Parte 2 aumentano di circa 300 dollari il prezzo di vendita del modello standard di 314ce acquistabile sul sito web ufficiale del costruttore Taylor. La chitarra di Ellie da circa 2300 dollari è però destinata alla vendita solo per chi risiede negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Considerando la folta schiera di appassionati di The Last of Us in Europa e nel resto del mondo, però, possiamo dare praticamente per scontato l'approdo futuro di questo prezioso strumento musicale (e gadget videoludico) ispirato alla serie di Naughty Dog in uno dei tanti portali di aste e vendite tra privati.