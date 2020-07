The Last of Us 2 e il review bombing: Metacritic interviene con una modifica al portale

Dopo aver assistito al review bombing di The Last of Us 2 e alle feroci critiche che hanno investito Naughty Dog fino a sfociare nelle minacce di morte a Neil Druckmann e ai doppiatori del kolossal PS4, i gestori di Metacritic decidono di intervenire per modificare la sezione dedicata alle recensioni utente.

Come segnalato dall'utenza di ResetEra che, per prima, si è accorta di questa modifica, i gestori del famoso aggregatore di recensioni hanno scelto di attuare un piccolo ma significativo cambiamento al modulo che viene utilizzato da chi, da "semplice" appassionato, desidera esprimere il proprio giudizio su un dato videogioco.

Stando alla community di ResetEra, a partire dalla scheda di Superliminal il sito di Metacritic sta provvedendo a bloccare tutte le recensioni utente che vengono scritte e pubblicate prima dell'effettiva uscita nei negozi (fisici o, come in questo caso, digitali) dei videogiochi. L'intervento in questione punta perciò ad arginare il fastidioso (e per certi aspetti, incomprensibile e profondamente ingiusto) fenomeno del review bombing, specie nella delicata fase di lancio di un titolo.

La modifica attuata da Metacritic, però, continua a esporre il portale ai review bombing organizzati nelle giornate immediatamente successive alla commercializzazione dei giochi interessati da questo fenomeno, a meno che l'intervento in questione non sia stato accompagnato anche da un potenziamento del sistema di moderazione e "controllo". In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte dei gestori di Metacritic, vi lasciamo al nostro speciale sulla grande narrazione cinematografica di The Last of Us 2.