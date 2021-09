The Last of Us 2 con ricarica PSN da 20 euro in offerta a prezzo speciale

The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 è in offerta da Unieuro in bundle con una ricarica PlayStation Store, una buona occasione per acquistare il gioco Naughty Dog e ottenere 20 euro di credito da spendere liberamente.

The Last of Us 2 costa 39.99 euro sul sito di Unieuro, il prodotto viene venduto in abbinata con una PSN Card del valore di 20 euro, denaro che potrete spendere sullo store Sony per acquistare qualsiasi tipo di prodotto o rinnovare gli abbonamenti PlayStation Now e PlayStation Plus.

La promozione è valida solo online fino al 10 ottobre, avete dunque ancora tempo per pensare all'evento acquisto ma affrettatevi perchè le scorte potrebbero esaurire considerando che si tratta di un pacchetto certamente molto interessante e dal prezzo contenuto.

Per il The Last of Us Day 2021 del 26 settembre Naughty Dog ha annunciato alcune novità a tema come l'arrivo di una nuova statua di Joel e la colonna sonora su vinile, inoltre lo studio ha aggiornato i giocatori sul multiplayer di The Last of Us Parte 2, ribadendo come al momento non ci sia nulla di nuovo da mostrare o da comunicare, tuttavia il team sta sperimentando varie idee con l'obiettivo di fornire alla community un contenuto di altissima qualità che non deluda le aspettative.