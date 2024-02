The Last of Us 2, ricordate il leak? L'autore voleva mettere pressione per evitare rinvii

Ricordate il leak che ha caratterizzato The Last of Us Parte 2 qualche mese prima del lancio? Nel corso di Grounded II: The Making of The Last of Part II Neal Druckmann ha offerto un contesto più ampio in merito ad uno degli accadimenti più sconcertanti che hanno caratterizzato la storia del capolavoro di Naughty Dog.

All'epoca, The Last of Us Part 2 s'è fatto attendere parecchio dai videogiocatori, arrivando a subire diversi rinvii. Inizialmente previsto per il 21 febbraio 2020, venne prima posticipato al 29 maggio 2020 e poi, a causa dei ritardi accumulati con il lavoro da casa in piena pandemia di Coronavirus, alla data definitiva del 19 giugno 2020.

Il secondo e ultimo rinvio di The Last of Us Part 2, annunciato il 2 aprile 2020, fece indispettire parecchio un utente, il quale nei giorni seguenti si intrufolò nei server di Naughty Dog per rubare del materiale altamente riservato e condividerlo in rete. Nel famoso leak di The Last of Us Part 2 che ne scaturì erano comprese delle scene molti importanti per la trama, inclusa la più sconvolgente di tutte: chiaramente priva del contesto necessario, fece indispettire enormemente una certa frangia della comunità, la quale si abbatté su Naughty Dog con commenti denigratori e, in taluni casi, minacce di morte.

I cagnacci se la sono vista brutta in quel periodo e, nel documentario dedicato a The Last of Us Part II, Neil Druckmann non ha potuto fare a meno di tornare sulla questione. L'autore ha spiegato che il responsabile del leak era un ragazzo nella ventina che viveva in Olanda assieme ai suoi genitori, dunque non un dipendente della compagnia. In qualche modo riuscì a trovare una backdoor nei server della compagnia e ottenere il materiale video che poi scelse di diffondere senza alcun riguardo. A quanto pare, il ragazzo avrebbe condiviso il materiale per mettere pressione su Naughty Dog e scongiurare un altro eventuale rinvio. All'epoca, un comprensibilmente adirato Druckmann desiderava che il responsabile venisse punito in qualsiasi modo possibile, ma con il tempo ha scelto di lasciar correre nonostante la frustrazione.

In tempi recenti, in tanto, il gioco è tornato su PS5 con The Last of Us Part 2 Remastered.