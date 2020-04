The Last of Us 2 rimandato, cosa succede ai preordini?

Con The Last of Us Parte 2 rinviato a data da destinarsi sono in molti a chiedersi cosa succederà ai propri preordini delle edizioni fisiche o digitali, oltretutto in un periodo come questo che non permette di recarsi nei negozi per effettuare un cambio prenotazione o ricevere un rimborso. Cerchiamo di capirne di più.

Per quanto riguarda i negozi fisici (pensiamo a Mediaworld, GameStop, Unieuro, Euronics e altri) e gli store online come Amazon i preordini resteranno validi come già accaduto in passato per altri casi simili, anche se il gioco è attualmente privo di una nuova data di uscita.



Il proprio ordine resterà quindi attivo e il gioco vi verrà consegnato non appena disponibile, più complessa la situazione nel caso voleste effettuare l'annullamento, a causa dell'emergenza Coronavirus i punti vendita sono chiusi fino a nuovo ordine e dunque risulta impossibile cambiare prenotazione o ottenere un rimborso in store. Nessun problema invece per quanto riguarda Amazon.it, in questo caso potete cancellare l'ordine rapidamente e senza alcun impedimento.

The Last of Us 2 è stato rimosso dal PlayStation Store, questo vuol dire che i preordini sono stati annullati? Non necessariamente, al momento i clienti non hanno ricevuto l'email della cancellazione da parte di Sony ma è probabile che il publisher stia ancora cercando di capire come gestire la situazione. L'articolo prenotato non è più disponibile in formato digitale, nuovi preorder non sono possibili ma coloro che hanno già effettuato la prenotazione possono stare tranquilli fino all'arrivo di comunicazioni ufficiali ed eventuale email con i dettagli per ottenere il rimborso di quanto pagato.