The Last of Us 2 rimosso dal PlayStation Store dopo il rinvio

Dopo il rinvio di The Last of Us 2, il gioco di Naughty Dog è stato definitivamente rimosso dal PlayStation Store e non risulta più possibile prenotarlo in versione digitale.

La pagina di The Last of Us 2 sul PlayStation Store restituisce un messaggio di errore su tutti gli store internazionali, attualmente i preordini non sono più aperti, ricordiamo che il gioco è ora privo di una finestra di lancio precisa ed è stato rimandato a data da destinarsi. I siti di negozi come Amazon e GameStop continuano ad avere il prodotto in listino con data di lancio fissata per il 29 maggio, con ogni probabilità verranno aggiornati nelle prossime ore.

Il rinvio di The Last of Us 2 è stato annunciato ieri a sorpresa, Naughty Dog fa sapere come attualmente non ci siano le giuste condizioni per lanciare il gioco a causa di problemi logistici, la volontà dello studio è quella di pubblicare il titolo in contemporanea su tutti i mercati senza lanci scaglionati (magari prima in digitale e poi in formato fisico) ma questo non è attualmente possibile a causa dell'emergenza Coronavirus.

Per rendere meno amara la notizia sono state pubblicate nuove immagini di The Last of Us Parte 2, adesso restiamo in attesa di scoprire la nuova data di uscita ufficiale.