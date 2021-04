The Last of Us 2 risplende in 4K e 60fps nel video fan made dell'update PS5 con IA Neurale

Dopo aver realizzato una video comparativa di Marvel's Evengers nextgen, l'ormai famoso youtuber ElAnalistaDeBits ha utilizzato una IA Neurale per confezionare un filmato che mostra le possibili migliorie grafiche del (plausibile ma non annunciato) upgrade PS5 di The Last of Us 2.

Per dare forma a questo suo progetto, il creatore di contenuti ha fatto appello alla potenza computazionale del suo PC e alle tecnologie più evolute per il rendering in Deep Learning: partendo dai video gameplay di The Last of Us Parte 2 su PS4 PRO, lo youtuber ha così riprocessato le immagini per effettuare un upscaling "intelligente" tramite un software basato su di una IA Neurale.

Il risultato ottenuto da ElAnalistaDeBits è davvero strabiliante: anche tenendo conto della compressione del video, osservando la comparativa alla massima risoluzione si possono notare i grandi benefici offerti dall'aumento a 60fps della frequenza di aggiornamento delle immagini e del passaggio a 2160p della risoluzione. L'IA Neurale utilizzata dal creatore di contenuti ha reso sensibilmente più nitide le texture, a tutto vantaggio della fluidità percepita e dell'immersione nelle atmosfere post-apocalittiche del capolavoro di Naughty Dog.

Nell'accodarci ai tanti appassionati che attendono con impazienza l'annuncio della patch PS5 di TLOU 2, vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo video esperimento in Deep Learning. Per rimanere in tema, eccovi anche un video con dettagli mai visti di The Last of Us 2.