The Last of Us 2 Senza Ritorno: come sbloccare tutto nella modalità Roguelike

La modalità Senza Ritorno è sicuramente una delle novità più interessanti di The Last of Us Parte 2 Remastered. La modalità Roguelike è piena di contenuti da sbloccare tra cui personaggi, skin, boss e alleati. Ecco come ottenere tutto, ma proprio tutto, in The Last of Us 2 Remastered No Return.

Personaggi

Ellie - disponibile sin da subito in automatico

Abby - si sblocca automaticamente

Lev - Completa 2 partite con Abby

Yara - Completa 3 incontri con Lev

Mel - Completa 3 scontri con Yara

Manny - Completa 4 scontri con Mel

Dina - Completa 2 incontri con Ellie

Jesse - Completa 3 partite con Dina

Tommy - Completa 3 partite con Jesse

Joel - Completa 4 round con Tommy

Skin The Last of Us 2 Remastered

Ellie

Plaid – aumenta tutte le abilità delle perseveranza di Ellie

Rain Jacket – Uccidi quattro nemici con le molotov in uno scontro con Ellie

Savage Startlight - Colleziona tutte le pistole in un round con Ellie

Tommy

Patrol – Completa una partita usando solo la pistola iniziale

Sweatshirt – Completa un round uccidendo tutti i nemici con un headshot

Winter – Completa un partita senza sprecare un solo proiettile

Mel

Aquarium – Craft 8 health kits in a run Crafta 8 medikit in una run

Seattle – Completa un round con salute a 80 usando un solo medikit

Manny

Winter – Potenzia tutte le armi

Firefly – Uccidi cinque nemici con il fucile a cartucce incendiarie in una sola partita

Joel

Uccidi sei nemici in un solo incontro con la stessa pistola senza mai ricaricare

Salt Lake City – Uccidi tre nemici con il pugnale in un solo round

Winter – Uccidi 5 nemici con una bottiglia o un mattone in un solo round

Boston – Sconfiggi il boss Bloater con Joel

Abby

Vintage Naughty Dog – Gain 50 health from melee kills and attacks in one encounter.

Bomber Abby – Aggiorna tre armi da mischia in una partita

Badlands – Completa un round uccidendo solo a mani nude

Lev

Santa Barbara – Uccidici 7 nemici con le frecce esplosive in una sola partita

White Shirt – Crafta 20 frecce in un solo round

Abby’s Jacket – Completa un round uccidendo nemici solo con l'arco

Yara

Safehouse – Completa lo scontro con Seraphite con Yara

Aquarium – Uccidi almeno 3 scagnozzi Seraphite

Dina

Hangout – Uccidi 4 nemici con le mine esplosive in un round

Casual – Crafta 10 volte in una partita

Patrol – Crafta medikit, molotov, mine esplosive e bombe in una partita

Jesse

Festival – Compra 10 oggetti in una partita

Patrol – Uccidi tre nemici con il tubo esplosivo in una partita

Skin per le armi

Moth - Completa tutte le sfide dei personaggi legati a Ellie

Wolf - Completa tutte le sfide dei personaggi legati a Abby

Alleati

Tommy – Uccidi cinque nemici in un round utilizzando il fucile con mirino telescopico

Joel – Completa un round con gli infetti nei panni di Joel

Boss

Arcade Bloater – si sblocca automaticamente

Garage Bloater – Sconfiggi Rattler Captain

Seraphite Elite – Elimina Garage Bloater

Rat King – Batti Seraphite Elite

Random Bosses – Batti Rat King

Theater Infestation – Sconfiggi Arcade Bloater

Rattler Captain – Sconfiggi Theater Infestation

Modalità Extra

Custom Run – Gioca una partita

Gambits – Gioca 2 partite

Dead Drops – Gioca 3 partite

Holdout Mode – Gioca 5 partite

Capture Mode – Gioca 7 partite

Daily Run – Gioca 9 partite

Per saperne di più sulla riedizione del gioco Naughty Dog vi rimandiamo alla recensione di The Last of Us Parte 2 per PlayStation 5, disponibile dal 19 gennaio. Chi possiede la versione PS4 può effettuare l'upgrade al prezzo 10 euro con la versione digitale o fisica (ottenendo in questo caso la versione digitale PS5 aggiornata)