The Last of Us 2, già rotto il day one? Falso allarme, il gioco non è ancora in vendita

Nonostante manchino circa tre settimane all'uscita di The Last of Us Parte 2, un fan della serie post-apocalittica di Naughty Dog ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social per aver asserito, scherzando, di essere già entrato in possesso di una copia del kolossal PS4.

Dalle pagine del suo profilo Twitter, Dawid Adamczyk ha mostrato un'immagine della custodia di The Last of Us 2 e spiegato di aver ricevuto il gioco grazie al suo negoziante di fiducia. Il rumor della rottura del day one di TLOU 2 ha fatto velocemente il giro della rete, salvo poi fermarsi bruscamente alla conferma, da parte dello stesso Adamczyk, del fatto che si è trattato di uno scherzo.

Per smorzare definitivamente ogni voce di corridoio sul day one rotto di The Last of Us 2, l'utente di Twitter ha scattato una seconda foto alla custodia per mostrarne la parte posteriore e svelarne, così facendo, la natura di semplice cover segnaposto, una pratica adottata dai negozi di videogiochi per favorire i preordini di titoli non ancora disponibili collocando sugli scaffali delle custodie senza dischi al loro interno.

Al momento, quindi, non vi è alcuna conferma dell'effettiva rottura del day one del kolossal post-apocalittico di Sony che, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 19 giugno in esclusiva su PS4. Già che ci siamo, vi rimandiamo a questo articolo che riprende le dichiarazioni di un giornalista di GamesIndustry.biz, secondo cui le critiche a The Last of Us 2 hanno uno scopo ben preciso.