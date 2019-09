The Last of Us 2: il ruolo di Joel sarà fondamentale secondo Neil Druckmann

Sebbene la voglia di nuove informazioni su The Last of Us Parte 2 da parte dei fan sia stata placata dal trailer con data d'uscita dello State of Play, sono ancora moltissime le domande sul gioco che non hanno una risposta e, tra i dubbi, c'è sicuramente il ruolo di Joel.

Il protagonista del primo capitolo è infatti tornato a mostrarsi per qualche secondo nell'ultimo filmato, apparendo invecchiato e decisamente provato. Secondo il game director del gioco, Neil Druckmann, il buon Joel non sarà solo una comparsa e avrà un ruolo molto importante nel gioco.

Ecco di seguito le parole del director:

"Una delle caratteristiche fondamentali di The Last of Us sono le dinamiche alla base della coppia formata da Joel ed Ellie. Vi confermo che Joel ricoprirà un ruolo fondamentale in questo gioco. La loro è una relazione difficile. In parte le tensioni sono dovute al fatto che Ellie sia una teenager, altre per via dei trascorsi della coppia, motivo per il quale non li avete visti molto insieme."

Stando sempre alle parole di Neil Druckmann anche Dina, la ragazza di Ellie vista anche nel trailer d'annuncio, ricoprirà un ruolo molto importante nel gioco. Purtroppo non ci è dato sapere se tale ruolo assuma importanza per via della sua presenza al fianco della protagonista durante l'avventura o perché la sua morte darà il via ad una serie di eventi che farà da sfondo al gioco.

Vi ricordiamo che le numerose edizioni di The Last of Us Parte 2 arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 21 febbraio 2020, esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

