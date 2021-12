The Last of Us 2: la sala giochi con il Bloater esiste davvero, ma sarà presto chiusa

Chi ha giocato The Last of Us Parte II difficilmente dimenticherà la sala giochi colma di cabinati arcade in cui Ellie combatte un possente Bloater, una delle creature più pericolose del gioco Naughty Dog. Si tratta di una delle boss fight più memorabili del gioco, e a quanto pare è ambientata in un luogo realmente presente a Seattle.

Sembra, tuttavia, che l'attività sarà presto chiusa dai proprietari, probabilmente a causa di problemi finanziari. La chiusura è stata segnalata da diversi utenti Twitter che confermano che la chiusura di GameWorks - questo il nome della sala giochi di Seattle - è imminente, e potrebbe essere persino in corso d'opera già ora.



Tramite le informazioni raccolte dalla redazione di Kotaku scopriamo che il gruppo GameWorks che si occupava della sede di Seattle chiuderà definitivamente i battenti a causa di una gestione infelice dell'attività, sebbene non sia ben chiaro quando l'operazione entrerà effettivamente in atto. A quanto pare i dipendenti hanno ricevuto un preavviso di una sola settimana prima che la notizia divenisse di dominio pubblico. La Video Game History Foundation si è già incaricata di fare il possibile per preservare l'importanza videoludica che questo luogo ha assunto nella costruzione di The Last of Us Parte II e di uno dei momenti più concitati dell'avventura di Ellie.