The Last of Us 2 con Salvatore Esposito di Gomorra, appuntamento il 15 giugno su Twitch

Continuiamo a parlare del capolavoro Naughty Dog in compagnia di ospiti d'eccezione e, dopo la diretta a tema The Last of Us Parte 2 con Fru dei The Jackal, questa volta tocca a Salvatore Esposito.

L'attore che interpreta Gennaro Savastano nella serie TV Gomorra sarà infatti ospite del nostro canale Twitch il prossimo lunedì 15 giugno alle ore 17:00 per una diretta in cui parlerà con Francesco Fossetti del gioco con protagonista la giovane Ellie. Vi aspettiamo quindi sul canale Twitch di Everyeye per trascorrere un'ora in compagnia del noto personaggio e scoprire il suo rapporto non solo con la serie Naughty Dog ma anche con il mondo dei videogiochi.

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento, pubblicato dalla stessa Sony PlayStation sulla sua pagina Facebook ufficiale, vi ricordiamo che The last of Us Parte 2 raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

In attesa di poter parlare nuovamente del titolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già leggere la recensione di The Last of Us Parte 2 scritta da Francesco Fossetti, che ha deciso di assegnare all'ultima fatica degli autori di Uncharted un bel 10.