The Last of Us 2: lo sapete che l'interprete di Abby ha partecipato anche al primo gioco?

Tra i più grandi pregi di The Last of Us Part 2 va sicuramente menzionata l'interpretazione di Laura Bailey, che con la sua voce e le sue movenze ha dipinto i tratti di uno dei personaggi più complessi e sfaccettati della moderna storia videoludica, Abby.

Se avete giocato all'ultima esclusiva PlayStation di Naughty Dog, allora sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Alcune coraggiose scelte in termini di narrazione hanno persino attirato le ire, totalmente ingiustificate, di una certa frangia di fan, alcuni dei quali sono persino arrivati a minacciare di morte Laura Baily.

Potete immaginare lo stupore di un attentissimo fan, quando, scorrendo i titoli di coda del primo capitolo, ha scoperto che la Bailey aveva già lavorato con Naughty Dog per The Last of Us del 2013. Sappiamo cosa vi state chiedendo: quale personaggio ha interpretato? Ebbene, non lo sappiamo! La Bailey viene menzionata tra i doppiatori di supporto, quindi potrebbe essersi calata nei panni di una qualsiasi tra le molteplici comparse del gioco. Di certo non ha interpretato un personaggio principale, e ovviamente neppure Abby, totalmente assente nella prima avventura di Ellie e Joel. Nel sub-reddit di The Last of Us sono già partite le scommesse: qualcuno punta sula donna in TV nella stanza da letto di Joel nel prologo, altri sull'assistente del dottore in una delle scene finali del gioco. L'attrice non ha ancora commentato la scoperta.

