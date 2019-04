The Last of Us 2: tutto quello che sappiamo sul gioco Naughty Dog in un video

Nel futuro di PlayStation, oltre ad una serie di nuove IP dal grande fascino, c’è un nome in particolare che sembra destinato al successo assicurato: stiamo ovviamente parlando di The Last of Us Part II, sequel della pluripremiata opera di Naughty Dog uscita su PS3 nel 2013 e riproposta su PS4 l'anno successivo.

Nell’attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco abbiamo provato a riassumere tutte le informazioni trapelate fino a questo momento su The Last of Us 2. Recentemente abbiamo visto il menu di potenziamento delle armi che non lascia però troppo margine di manovra per discutere di questo aspetto, in quanto potrebbe trattarsi di materiale provvisorio o datato, che non sarà inserito nella versione finale.

Ben più succosi sono invece i rumor sulla data di uscita di The Last of Us 2, secondo varie fonti il gioco potrebbe arrivare tra ottobre e novembre 2019 su PS4/PS4 PRO e in seguito anche su PlayStation 5. Nel weekend The Last of Us Part 2 è stato inserito nella sezione "Coming Soon" dei siti ufficiali PlayStation in Italia, Regno Unito e Germania, questa sezione include i nuovi giochi PS4 2019 tra cui Mortal Kombat 11, Days Gone, RAGE 2, Control e Crash Team Racing Nitro Fueled, tutti in uscita entro fine anno.

Con ogni probabilità ne sapremo di più tra la primavera e l'estate, magari l'annuncio della data arriverà durante una delle prossime puntate di PlayStation State of Play...