The Last of Us 2: scaricabile gratis su PS4 un tema dinamico durante l'Outbreak Day?

Diversi utenti di PS4 che vivono in Nuova Zelanda hanno visto approdare sulla locale versione del PlayStation Store un tema dinamico a tema The Last of Us Part 2, salvo poi assistere alla sua repentina rimozione dalle pagine del negozio digitale di Sony.

Nei pochi minuti in cui è stato possibile effettuarne il download gratuito su PS Store, diversi giocatori hanno provveduto a scaricare il "wallpaper interattivo" in questione per scoprire di cosa si trattasse: lo youtuber RenkaWong ha così realizzato un piccolo filmato esplicativo che mostra il tema dinamico di TLOU 2 "in azione".

Lo stile artistico scelto dai curatori del PlayStation Store riprende i toni ruvidi della trama della nuova avventura post-apocalittica di Naughty Dog, immortalando una rabbiosa Ellie all'interno di un contesto grafico "a tinte grunge".

Data l'accuratezza del leak, possiamo facilmente ipotizzare la riproposizione di questo tema dinamico nel corso dell'Outbreak Day, la giornata che commemora la data fittizia della storia di The Last of Us in cui l'infezione zombie del Cordyceps si è trasformata in una pandemia globale. L'Outbreak Day avrà luogo proprio quest'oggi, giovedì 26 settembre, di conseguenza non dovremmo attendere molto prima di poter effettuare il download gratuito di questo tema dinamico. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potrete trovare la nostra prova di The Last of Us 2 a partire dalle ore 17:00, con uno speciale che approfondirà tutti gli aspetti grafici, tecnici, narrativi e ludici di questo kolossal atteso al lancio su PS4 per il 21 febbraio del 2020.