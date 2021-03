The Last of Us 2, gli scenari confrontati con la realtà: i risultati sono impressionanti

Tra i vari meriti di cui si può fregiare The Last of Us Parte II, abbiamo sicuramente la grande qualità del comparto grafico attraverso il quale gli sviluppatori di Naughty Dog sono riusciti a farci immergere più che mai all'interno dell'esperienza ludica.

L'utente Twitter "softlyevermore" ha offerto ai suoi seguaci un interessante confronto visivo tra gli scenari di gioco in cui la storia di The Last of Us Parte II si svolge e le controparti che possiamo ammirare nella vita reale. I risultati che sono emersi da questo esperimento sono davvero impressionanti, ed a momenti risulta difficile distinguere la realtà dalla finzione. La cura per i dettagli e la qualità generale del titolo Naughty Dog viene qui esaltata più che mai, ed è inoltre interessante comparare gli USA totalmente urbanizzati della realtà con le ambientazioni post-apocalittiche di The Last of Us Parte 2, in cui è la natura a fare maggiormente da protagonista anni dopo l'esplosione dell'infezione da Cordyceps. Potete dare uno sguardo voi stessi tramite la ricca galleria di screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Cosa ne pensate di queste immagini? Fateci sapere la vostra impressione nello spazio dedicato ai commenti.

Recentemente, Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e direttore creativo della serie, ha svelato come la sua esperienza giovanile con il golf abbia segnato in maniera importante la trama di The Last of Us Parte II (all'interno del link sono presenti importanti spoiler). Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'emittente HBO sta producendo una serie TV basata sul franchise Sony con protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal che vestiranno i panni di Joel ed Ellie.