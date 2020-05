The Last of Us 2: gli scenari del kolossal PS4 nelle immagini dello State of Play

In coincidenza dell'evento State of Play su The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann di Naughty Dog ha mostrato la grande varietà di ambientazioni che esploreremo interpretando la protagonista della prossima, attesissima esclusiva PlayStation 4 in arrivo il prossimo 19 giugno.

Gli scatti che trovate nella galleria in calce alla notizia provengono dalle scene di gameplay e dagli spezzoni in cinematica che hanno caratterizzato l'ultimo show digitale propostoci dalla sussidiaria americana dei PlayStation Studios.

Nel proporci queste cartoline virtuali, il team di Naughty Dog conferma gli sforzi profusi in fase di sviluppo nel ricreare degli scenari estremamente ampi e ricchi di segreti da scoprire. Non è un caso, infatti, se di recente l'azienda californiana si è premurata di sottolineare come non basterà una sola run per potenziare Ellie.

Allo stesso modo, il sistema di progressione di TLOU 2 sarà tanto ampio da indurci a poter perdere intere scene di gioco scriptate, proprio in ragione della necessità, per chi desidera sviscerare tutti i segreti del titolo, di doverci addentrare in aree secondarie della mappa. Cosa ne pensate di questi scatti e, più in generale, del video di The Last of Us Parte 2 mostrato durante lo State of Play? Fatecelo sapere con un commento.