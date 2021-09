The Last of Us 2: gli scenari del kolossal PS4 ricreati su Unreal Engine 5

Il 3D Artist italiano Pasquale Scionti e diversi altri sviluppatori indipendenti stanno traendo spunto dalle ambientazioni di The Last of Us Parte 2 (come pure dal TLOU originario) per saggiare le potenzialità grafiche di Unreal Engine 5.

Lasciandosi ispirare dalle città semidistrutte e immerse nel verde che caratterizzano l'universo post-apocalittico della saga culto di Naughty Dog per console PlayStation, Scionti e altri designer stanno attingendo ai poliedrici strumenti di sviluppo dell'editor di UE5 per ricostruire degli scenari 3D iperrealistici dedicati, appunto, all'avventura firmata da Neil Druckmann.

I risultati ottenuti da questi esperti "costruttori di mondi digitali" sono a dir poco incredibili, come testimoniato dalle tech demo che possiamo ammirare nei video che troviamo in calce e in cima a questa notizia. Per raggiungere questo eccezionale livello di dettaglio, il 3D Artist nostrano e gli altri designer hanno sfruttato le nuove funzionalità grafiche di Unreal Engine 5 come il supporto nativo alla libreria di Quixel MegaScans con texture e modelli poligonali ricreati in fotogrammetria o il sistema Lumen di UE5 per infondere realismo all'illuminazione nelle condizioni ambientali più disparate.

Agli amanti della serie di Naughty Dog, ricordiamo per l'occasione che nella giornata di domenica 26 settembre sarà disponibile il fan film di TLOU 2 con Virginia Ceci nei panni di Ellie.