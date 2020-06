The Last of Us 2: lo scenario post-apocalittico nel video Inside the World

Come da programma, Naughty Dog prosegue la sua serie di video diari di sviluppo su The Last of Us 2 con Inside the World, un trailer che approfondisce gli aspetti dello scenario post-apocalittico dell'esclusiva PS4 in arrivo a metà giugno.

Il quarto (e presumibilmente ultimo) video speciale di TLOU 2 offre a Neil Druckmann e ai suoi autori l'opportunità di descrivere gli sforzi compiuti nell'espandere l'universo del primo capitolo per fare spazio a nuove soluzioni di gameplay, a personaggi secondari ancora più carismatici e ad ambientazioni più immersive. Qualora ve li foste persi, di seguito trovate la lista completa degli altri video diari di The Last of Us 2 pubblicati in queste ultime settimane da Naughty Dog.

The Last of Us Parte 2: video diari di sviluppo

Inside the Story - la storia di Joel ed Ellie

Inside the Gameplay - combattimento ed esplorazione

Inside the Details - i dettagli del mondo di gioco

A questo punto non ci resta che lasciarvi in compagnia del nuovo filmato di approfondimento curato da Naughty Dog, nell'attesa che si faccia il 19 giugno per poter assistere, finalmente, all'uscita di The Last of Us Parte 2 su PlayStation 4 e PS4 PRO. La nostra recensione, invece, sarà consultabile sulle pagine di Everyeye.it dalla giornata di venerdì 12 giugno.