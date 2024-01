The Last of Us 2: scene fake nei trailer per proteggere i giocatori dagli spoiler

Il documentario del making of di The Last of Us Parte 2 sta arrivando e sarà disponibile dal 2 febbraio, nel frattempo emergono alcune clip tratte dal lavoro in questione, che svelano importanti retroscena sullo sviluppo. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler sulla trama di TLOU 2.

Abbiamo così scoperto che inizialmente Abby doveva morire per mano di Ellie ma non solo, perché veniamo anche a sapere che Neil Druckmann e il team di Naughty Dog hanno volontariamente inserito alcune scene fake nei trailer del gioco, per depistare i giocatori.

Joel muore nelle fasi iniziali di The Last of Us Parte 2, tuttavia alcuni trailer mostravano il personaggio insieme a Ellie in una fase più avanzata del gioco, questo proprio per confondere i giocatori e mantenere l'effetto sorpresa durante sulla morte di Joel.

Neil Druckmann non voleva che i giocatori pensassero subito alla morte del personaggio e per questo Naughty Dog lo ha mostrato nei trailer anche in parti della storia dove in realtà non è assolutamente presente.

Druckmann ribadisce come questa decisione sia stata presa per proteggere i giocatori, senza però pensare alla possibile reazione dei giocatori una volta scoperta la verità. The Last of Us Parte 2 è tornato su PS5 con una remastered che include nuovi contenuti tra cui livelli tagliati e una modalità aggiuntiva Roguelike intitolata Senza Ritorno.