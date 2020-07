The Last of Us 2: spunta un finto unicorno nelle scene mocap dei cavalli!

Dopo aver mostrato la cura per i dettagli riposta nella creazione delle scene mocap con i cani di The Last of Us 2, Jeremy Yates di Naughty Dog ha condiviso dei video inediti che ritraggono, questa volta, le sessioni mocap eseguite dagli attori di TLOU 2 per realizzare le animazioni dei cavalli.

Il nuovo video dietro le quinte della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios mostra l'impegno profuso nel rendere ancora più realistici i movimenti dei personaggi e degli animali del kolossal PS4.

Nel filmato in questione, Yates mostra ad esempio una delle tante registrazioni effettuate per le sequenze dei cavalli: a detta del Lead Animator di Naughty Dog, l'utilizzo di cavalli veri ha costretto la software house americana a servirsi degli studi Sony per il mocap cinematografico, in virtù dello spazio richiesto per far correre liberamente gli animali e registrare nella maniera più accurata possibile le animazioni del trotto e del salto.

Particolarmente interessanti sono poi le immagini pubblicate su Twitter dallo stesso Yates in cui si possono ammirare le attrici Ashley Johnson e Shannon Woodward, che nella storia di The Last of Us Parte 2 interpretano rispettivamente Ellie e Dina, mentre sono in sella al modello in cartone, legno e plastica di un unicorno.