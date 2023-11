The Last of Us 2 scontatissimo per il Cyber Monday, ma non in Italia

The Last of Us Parte 2 per PS4 è uno dei giochi in sconto per il Cyber Monday, in vendita a 19.99 dollari negli USA su PlayStation Store e PlayStation Direct. Un buon prezzo, dal momento che aggiungendo solo 10 dollari si potrà effettuare l'upgrade alla versione rimasterizzata per PS5 in uscita a gennaio.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che la promozione non è valida in Italia. Su PlayStation Store, The Last of Us Parte 2 costa da noi 39.99 euro (49.99 euro in versione Digital Deluxe) mentre su PlayStation Direct non è disponibile, così come su Amazon.it, dove il gioco non compare tra i prodotti in vendita.

Alcuni rivenditori e grandi catene hanno il gioco in catalogo con prezzi a partire da 27.99 euro e fino a 40.999 euro, a seconda della catena. Prezzi piuttosto alti se pensiamo che nel 2022, GameStop ha proposto The Last of Us Parte 2 a 5 euro come parte delle offerte del Calendario dell'Avvento.

Dopo l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, in molti si sono messi alla ricerca della versione PS4 al prezzo più basso possibile, per poter poi effettuare l'upgrade alla versione rimasterizzata a 10 dollari/euro. In Italia però trovare una copia del gioco a buon prezzo sembra ormai molto difficile, anche sul mercato dell'usato.