The Last Of Us 2 scontato su Amazon per il Prime Day

E' iniziato il Prime Day 2020 e come ogni anno tornano gli sconti PlayStation su Amazon, oltre a PS4, PS VR e PS4 PRO è ora disponibile a prezzo scontato anche un classico del catalogo Sony: The Last Of Us Parte 2.

The Last of Us Part 2 può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 47,99 euro per la versione standard e 83.99 euro per la Special Edition. Nel primo caso si tratta di uno dei prezzi più bassi mai visti per l'avventura di Ellie, uscita lo scorso mese di giugno in esclusiva su PlayStation 4.

L'edizione standard include solamente il gioco mentre la Special Edition di The Last of Us Parte 2 contiene in aggiunta una custodia steelbook in metallo, mini artbook 48 pagine realizzato da Dark Horse, tema dinamico e sei avatar per il PlayStation Network. Una bella occasione per aggiungere il gioco Naughty Dog alla propria ludoteca PS4.

Su Amazon.it trovate buoni sconto per l'Amazon Prime Day 2020, in questo modo potrete risparmiare ulteriormente sul prezzo già scontato. La promozione è valida solamente per la giornata di oggi (martedì 13 ottobre) e terminerà a mezzanotte, ora italiana.