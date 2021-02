The Last of Us 2 in sconto per la Amazon Gaming Week 2021

The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 è uno dei grandi protagonisti della Amazon Gaming Week 2021, una settimana interamente dedicata ai videogiochi con sconti e offerte valide fino al 21 febbraio.

Ma quanto costa il gioco Naughty Dog? The Last of Us 2 è in offerta a 29.99 euro, il prezzo più basso mai raggiunto da TLOU2, il prodotto è venduto e spedito da Amazon dunque se siete abbonati al servizio Prime potete massimizzare ulteriormente il risparmio approfittando della spedizione gratis.

Il normale prezzo di listino è fissato a 74.99 euro per l'edizione standard, in questo caso dunque il risparmio è superiore ai 40 euro, difficilmente The Last of Us 2 calerà ancora di prezzo, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne, l'offerta è valida per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Ricordatevi che da qualche settimana si parla sempre con maggior insistenza della patch PS5 per The Last of Us Parte 2, al momento non ci sono conferme in merito ma questa potrebbe essere davvero l'occasione giusta per acquistare il gioco al prezzo più basso e ottenere poi l'aggiornamento next-gen per PS5 a costo zero, se Sony e Naughty Dog opteranno per questa politica. In ogni caso The Last Of Us 2 è già compatibile con la nuova console.