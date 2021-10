The Last of Us 2 in sconto su Amazon, ecco la nuova offerta del giorno

Nuova offerta del giorno su Amazon dedicata ad uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi anni: parliamo di The Last of Us Parte 2, ora in vendita al prezzo di 34.80 euro invece di 74.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico.

Potete comprare The Last of Us 2 su Amazon a 34.80 euro risparmiando oltre il 50% sul prezzo di listino, una buona occasione per portarsi a casa l'avventura di Ellie ad un prezzo contenuto, anche se non si tratta del prezzo più basso di sempre dal momento che in passato in alcune occasioni The Last of Us Parte 2 è stato proposto anche a 29,99 euro.

Il 26 settembre Naughty Dog ha celebrato il The Last of Us Day annunciando una serie di novità, tra cui la colonna sonora in vinile e una nuova statua di Joel. E per quanto riguarda il futuro della serie? Voci parlano insistentemente di un remake di The Last of Us in fase di sviluppo, Naughty Dog non ha confermato nulla limitandosi a dire di essere al lavoro sul multiplayer di The Last of Us 2, non è chiaro però se il comparto multigiocatore uscirà come esperienza stand-alone indipendente o se sarà una semplice aggiunta al gioco base.