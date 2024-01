The Last of Us Parte 2: lo scontro finale doveva essere diverso, rivela un ex Naughy Dog

Con l'uscita di The Last of Us Parte II Remastered ormai sempre più vicina, i fan si preparano a rivivere l'acclamata opera Naughty Dog in veste aggiornata e con contenuti aggiuntivi. Ma per ingannare l'attesa c'è spazio anche per qualche curioso retroscena.

Nel corso di una lunga intervista con il canale Youtube The Last of Us ES, l'ex programmatore di Naughty Dog Fran Aisa ha ripercorso varie tappe della propria carriera soffermandosi anche sul periodo passato presso gli studi di Rockstar Games, ma ad attirare l'attenzione sono soprattutto i dettagli rivelati dallo sviluppatore su The Last of Us Parte II, nello specifico il suo combattimento finale.

Aisa spiega infatti che in origine, durante lo scontro finale, i giocatori avrebbero potuto tentare di annegare Abby tramite un apposito comando, tenendola sott'acqua a lungo senza tuttavia ucciderla. L'idea di Naughty Dog era non solo di dare maggiore fisicità al combattimento, ma anche di trasmettere in maniera ancora più forte ai giocatori la gravità dell'atto che stavano compiendo, spingendoli così a risparmiare Abby esattamente come poi accade nella sequenza del gioco completo.

Questa opzione è stata tuttavia scartata dopo alcuni test: gli autori si sono infatti resi conto che la sequenza diventata troppo macchinosa in questa maniera, con i giocatori che premevano continuamente il tasto per affogare l'avversaria con lo scopo di concludere subito lo scontro. Naughty Dog si è dunque resa conto che in questa maniera non sarebbe riuscita a veicolare il messaggio che voleva trasmettere con l'epilogo che avevano in mente, da qui la decisione di rimuovere questa meccanica dal combattimento finale. Aisa avrebbe apprezzato la possibilità di scegliere se risparmiare o uccidere Abby, tuttavia con la storia che aveva un finale e un significato ormai ben preciso non è stato possibile implementare l'opzione.

Tra gli altri dettagli relativi al secondo capitolo di The Last of Us, Aisa ha svelato che nelle fasi di prova diversi tester si rifiutavano di uccidere cani o di combattere contro Ellie, e che una delle maggiori difficoltà riscontrate da Naughty Dog durante lo sviluppo è stato far apprezzare Abby dal pubblico, soprattutto dopo quanto accade con Joel all'inizio dell'avventura. Parlando di Joel, il programmatore ha lodato il coraggio dei suoi colleghi nell'essere andati fino in fondo con le decisioni più scomode e controverse, come appunto uccidere l'amato protagonista principale del primo gioco.

Infine, l'unico aspetto di The Last of Us Parte II che secondo Aisa poteva essere perfezionato è il ritmo di gioco, che considera piuttosto lento soprattutto nella fase iniziale con Ellie o nella sequenza dentro l'acquario. Per il resto, manca poco per rivivere i momenti più epici di The Last of Us Parte 2 nella Remastered, accompagnati per l'occasione da diversi contenuti aggiuntivi pensati proprio per la riedizione PS5 disponibile dal 19 gennaio 2024.

Parlando appunto delle novità, la modalità roguelike di The Last of Us 2 Remastered non è per deboli di cuore secondo Del Walker di Naughty Dog, che la descrive come una sfida molto più ardua di quanto si possa immaginare.