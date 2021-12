The Last of Us Parte 2: lo scontro a fuoco perfetto nel video di un fan

Mentre in molti cercano di carpire qualche dettaglio sul comparto multigiocatore online di The Last of Us Parte 2, c'è chi si impegna a creare degli spettacolari montaggi in game per poi stupire tutti sui social network.

L'autore del breve filmato è Much, un utente Twitter di cui vi abbiamo parlato a più riprese. L'ultima volta che abbiamo citato l'abile videogiocatore è stato in occasione dello spettacolare video di God of War che sui social ha attirato persino l'attenzione di Cory Balrog, il creative director dell'esclusiva PlayStation che tra qualche giorno approderà anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Much genera delle incredibili clip in game semplicemente giocando in maniera perfetta: è questo il caso del video dedicato al gioco Naughty Dog, dove nei panni di Abby ha affrontato una sequenza di combattimento senza mai fare un errore, al punto da far credere che ciò che si sta osservando non sia un filmato in game.

Prima di lasciarvi all'ultima creazione dell'utente Twitter, vi ricordiamo che sempre sulle nostre pagine potete trovare un altro montaggio di Much dedicato alle animazioni di The Last of Us Parte 2, in questo caso con protagonista Ellie.