The Last of Us 2, scovata una rara animazione di Ellie in combattimento: la conoscevate?

Anche a distanza di svariati mesi dal lancio, The Last of Us Parte II continua a riservare sorprese ai giocatori che tutt'oggi continuano a sviscerare la mastodontica opera di Naughty Dog in tutte le sue sfaccettature.

Dopo aver scoperto che Ellie riesce a raccogliere al volo le munizioni droppate dai nemici, numerosi giocatori vengono soltanto ora a conoscenza di una particolare animazione che la nostra protagonista è in grado di effettuare durante i coriacei scontri contro i nemici.



Diffuso sulle pagine di reddit, il breve video che trovate in calce alla notizia mostra come Ellie sia capace di sfrerrare un rapido calcio per allontanare e momentaneamente sbilanciare i membri facenti parte delle fazioni del WLF o delle Iene. Stando a quanto vediamo, l'animazione si attiva soltanto se in quel dato momento siamo posizionati in un punto leggermente sopraelevato nei confronti del nostro nemico, che sia sfruttando le scoscese autostrade in rovina di Seattle o salendo sui dispositivi di ventilazione presenti sui tetti degli edifici. Come leggiamo nella sezione dei commenti su reddit, ci sono persino giocatori che non si sono mai imbattuti in questa rara animazione pur avendo completato l'avventura per ben sei volte. E voi conoscevate questa mossa di Ellie?

Recentemente gli utenti di ResetEra, un altro forum a tema videoludico molto noto sul web, ha decretato The Last of Us Parte II il GOTY del 2020, arrivando davanti ad altri titoli di grande spessore come Hades e Final Fantasy VII Remake. Nel frattempo, un utente ha sperimentato un confronto tra gli scenari della Seattle post-apocalittica di The Last of Us Parte II con le controparti reali: i risultati emersi sono davvero impressionanti.