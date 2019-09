The Last of Us 2: secondo un rivenditore la confezione conterrà due dischi

A pochi minuti dalla pubblicazione dell'attesissimo trailer di The Last of Us 2 contenente la data d'uscita del gioco, sono già spuntate le prime informazioni sui contenuti delle varie edizioni dell'esclusiva PlayStation 4.

Stando a quanto dichiarato sulla pagina del gioco sul sito BestBuy, la celebre catena americana, la confezione includerà ben due Blu-Ray, il che lascia intuire che le dimensioni del gioco saranno particolarmente generose. Non è da escludere che Naughty Dog abbia pensato di distribuire il gioco su due dischi così da immettere tutti i dati relativi alla storia sul primo e tutti quelli sulla vociferata modalità multigiocatore online sul secondo.

Sembra quindi che in occasione del lancio del titolo, in arrivo esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 21 febbraio 2020, dovrete liberare un bel po' di spazio sui vostri hard disk.

In attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle edizioni speciali di The Last of Us Parte 2, la cui collector's edition include una splendida statuetta di Ellie.

Vi invitiamo infine a tenere d'occhio le nostre pagine nel corso dei prossimi giorni, dal momento che tra poco più di un giorno pubblicheremo le nostre prime impressioni su The Last Of Us Parte 2.