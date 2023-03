The Last of Us Parte 2: secondo lo showrunner potrebbe avere più di una stagione

Che HBO si sita preparando alla Parte 2 di The Last of Us è nell'aria già da diverso tempo, soprattutto a seguito delle ultime puntate che hanno acceso le speranze dei fan per una seconda parte dell'icona PlayStation come nuovo prodotto televisivo. Eppure, ad aver contribuito a tale sentimento positivo vi è stato anche lo showrunner Craig Mazin.

Egli, esponendo le proprie opinioni in riferimento a quello che potrebbe essere il futuro della serie TV targata HBO, ha affermato che "The Last of Us Parte 2 è 'più di una stagione televisiva'". Ciò potrebbe significare che i piani relativi alla trasposizione del secondo capitolo della serie in salsa cinematografica potrebbero prevedere un numero di episodi tali da richiedere più di una seconda stagione.

Sappiamo, infatti, che The Last of Us ha ancora molto da raccontare, come ribadito dallo stesso Craig Mazin: "È una storia molto più grande ed è una storia molto più complicata. È una storia bellissima". Le semplici e concise frasi di elogio relative al progetto targato Naughty Dog e appartenente ai PlayStation Studios rivelano quindi il desiderio di trasporre anche la seconda parte di questa grande storia.

Pur essendo ormai risaputo che HBO sia al lavoro su una nuova stagione di The Last of Us la serie, toccherà aspettare nuove comunicazioni ufficiali relative ad una plausibile terza stagione. Intanto, però, sul fronte videoludico si attendono ancora ulteriori news relative alla tanto rumoreggiata director's cut di The Last of Us Parte 2 su PS5 e PC. Verrà mai pubblicata? Anche in questo caso, non ci resta che aspettare.