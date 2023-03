The Last of Us Parte 2 verso la serie TV: Bella Ramsey già suona la chitarra!

Ancora non sappiamo chi interpreterà Abbie nella Stagione 2 di The Last of Us, ma una recente scoperta ha fatto festeggiare gli appassionati della serie TV.

Riscoprendo il percorso professionale di Bella Ramsey, molti fan sono infatti rimasti sorpresi dallo scoprire che l'attrice ha una grande passione per la chitarra. Prima di vestire i panni di Ellie, la giovane gestiva un canale YouTube, rimasto attivo per circa un paio di anni. Su quest'ultimo, che conta circa un centinaio di filmati, è possibile trovare alcuni video che vedono Bella Ramsey cimentarsi con diverse cover musicali.

Imbracciando la chitarra e rivelando una voce piacevole, l'attrice ha ad esempio intonato Oceans e This Is Living, con i risultati che potete ascolta nei video disponibili in apertura e in calce a questa news. Un passatempo che l'interprete parte del cast de Il Trono di Spade ha coltivato nel periodo delle quarantene da COVID-19 e che ora potrebbe tornare utile durante le riprese della Stagione 2 della serie di The Last of Us. Come noto, in The Last of Us: Parte II sono infatti numerosi i momenti che vedono Ellie intonare brani alla chitarra, grazie agli insegnamenti trasmessi da Joel.



Nel frattempo, ricordiamo che anche il personaggio di Dina potrebbe già essere apparso nella serie HBO di The Last of Us.