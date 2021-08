The Last of Us Parte 2: gli Shambler avevano un fondoschiena esplosivo in pre-alpha

Il mondo di The Last of Us Parte II è colmo di creature dall'aspetto terrorizzante, ma ciò che il lead system designer di Naughty Dog Matthew Gallant ha mostrato di recente potrebbe rappresentare la creatura più grottesca a cui lo studio abbia mai dato vita nel corso dello sviluppo del gioco.

Gallant ha pubblicato in rete un breve filmato tratto da una build della pre-alpha di The Last of Us Parte II in cui vediamo Ellie alle prese con alcuni mostruosi nemici. Nella fattispecie parliamo degli Shambler, una variante dei Bloater già presenti nel primo capitolo che sono stati esposti per lunghi periodi di tempo a luoghi inondati e pregni di umidità (li troviamo infatti nelle zone di Seattle e Santa Barbara).

Come potete osservare visionando il video che vi abbiamo riportato in cima, queste mostruose creature erano caratterizzate da una particolarità in questa versione preliminare del gioco: possedevano dei fondoschiena letteralmente esplosivi. Avvicinandosi pericolosamente alla nostra protagonista, le natiche degli Shambler si gonfiano in modo esponenziale per poi esplodere e rilasciare uno sciame di spore. Il design di questi letali infetti è stato poi modificato nella versione finale, sia in quanto a stazza che in termini di "esplosività".

Intanto, gli appassionati continuano a fare nuove scoperte sul gioco di Naughty Dog e a rivelare retroscena sul rapporto tra Ellie e Joel. Per ulteriori approfondimenti sul capolavoro diretto da Neil Druckmann, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Last of Us Parte II.