The Last Of Us 2: i social si scatenano per il cameo di PlayStation Vita

L'apparizione di PlayStation Vita in The Last of Us 2 ha destato non poco stupore, in molti sono rimasti sorpresi nel vedere la console portatile Sony comparire nel gioco Naughty Dog, evento che ovviamente non poteva passare inosservato al popolo dei social.

Come fatto notare da alcuni (Daniel Ahmad in particolare), The Last of Us 2 "punta al realismo estremo ma mostra qualcuno che nel 2038 gioca ancora con PlayStation Vita", una dichiarazione ovviamente ironica a cui hanno fatto seguito anche i Tweet del profilo fake EX CEO Kaz Hirai che recita "TLOU 2 è ambientato in un mondo post apocalittico, la valuta più pregiata sono le schede di memoria per PS Vita" e Polygon che ha ipotizzato "Ellie impegnata a giustiziare l'unica persona al mondo ancora in possesso di PlayStation Vita."

Sulla PS Vita mostrata sembra girare Hotline Miami, o almeno questo è quanto si intuisce dalla musica che esce dagli speaker della console, gli autori del gioco pubblicato da Devolver hanno approfittato dell'occasione per ricordare che Hotline Miami è disponibile su PlayStation Vita, una mossa promozionale per sfruttare l'hype generato da The Last Of Us 2. Quello di PlayStation Vita non è l'unico cameo comparso nel nuovo video gameplay: avete notato il brano di Ice Cube in sottofondo?