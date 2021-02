The Last of Us 2 a soli 29.99 euro su Amazon, ecco la nuova offerta del giorno

Iniziamo questa seconda settimana di febbraio con una bellissima notizia: The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 raggiunge il suo prezzo più basso di sempre su Amazon ed è in vendita a 29.99 euro, solo per un periodo limitato a partire da oggi, lunedì 8 febbraio.

Potete comprare The Last of Us 2 su Amazon a 29.99 euro con consegna rapida garantita, il gioco è venduto e spedito da Amazon e potete ovviamente approfittare della spedizione veloce gratis con Amazon Prime se siete iscritti al servizio, così da massimizzare ulteriormente il risparmio.

Il prezzo di listino è ancora fissato a 74.99 euro per l'edizione standard, in questo caso il risparmio è superiore ai 40 euro, di fatto parliamo del prezzo più basso di sempre per l'edizione fisica del gioco Naughty Dog.

Da tempo si parla dell'arrivo della patch PS5 per The Last of Us Parte 2, Naughty Dog e Sony non hanno annunciato nulla in merito ma questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare TLOU 2 ad un costo piuttosto contenuto e goderselo poi al meglio su PlayStation 5 se e quando l'upgrade next-gen vedrà la luce. Il gioco è ovviamente già compatibile con la nuova console, dunque non preoccupatevi perchè potrete giocare senza problemi su entrambe le piattaforme.