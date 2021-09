The Last of Us 2: Sony celebra il TLOU Day 2021, ecco tutte le novità

Come da programma, Sony e i curatori del PlayStation Blog hanno dato ufficialmente inizio alle celebrazioni per il The Last of Us Day 2021 e svelato tutte le iniziative legate all'iconica proprietà intellettuale di Naughty Dog.

Il programma stilato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios e dai rappresentanti di SIE abbraccia diverse attività che coinvolgono gli appassionati. La prima di queste iniziative riguarda il lancio di Covers and Rarities, un vinile realizzato in collaborazione con Mondo e attualmente in streaming sui canali social di Naughty Dog. Il vinile in edizione limitata propone delle reinterpretazioni della colonna sonora di TLOU 2 firmate da Dani Pendergast, Ashley Johnson (Ellie), Troy Baker (Joel) e Chris Rondinella, con tanto di messaggio speciale del direttore Neil Druckmann. I preordini del vinile sono disponibili da oggi, 26 settembre, sul sito web di Mondo; anche la versione in streaming è attesa al lancio per la sera del 26 settembre su iTunes, Spotify, Amazon e Tidal.

In coincidenza del The Last of Us Day 2021 viene presentata anche la nuova statua celebrativa di Dark Horse dedicata al Joel di The Last of Us Parte 2. Questa reinterpretazione dell'eroe del primo capitolo della serie di The Last of Us è completamente equipaggiata e propone diversi accessori, come la pistola e la chitarra. I preordini della statua di Joel di TLOU 2 sono già disponibili e lo saranno fino al 29 ottobre sul sito web di Dark Horse, con spedizioni previste nella finestra temporale che andrà da maggio a luglio 2022 in base alla coda di prenotazione.

Sempre per il The Last of Us Day 2021 viene ampliata l'offerta di merchandising esclusivo disponibile sul PlayStation Gear Store. Il catalogo del negozio di Sony accoglie uno zaino in tela cerata, una giacca antipioggia Stormtech Waterfall Insulated con toppa incisa al laser, dei plettri Taylor e nuovi cinturini a tema. L'elenco delle nuove aggiunte al PS Gear Store si arricchisce anche delle chitarre GS Mini e 314ce e del giubbotto WLD. Fino al 30 settembre, tutti i prodotti di merchandising a tema The Last of Us e The Last of Us 2 saranno acquistabili con uno sconto del 20% sul prezzo di listino abituale.

L'ultima iniziativa annunciata da Sony per il TLOU Day coinvolge The Last of Us Remastered e The Last of Us Left Behind: fino al 27 settembre, i due titoli saranno acquistabili su PlayStation Store con uno sconto del 50%. Almeno per il momento, quindi, sia Sony che Naughty Dog preferiscono non rivelare i propri piani sui rumoreggiati progetti del multiplayer di TLOU 2 o su altri giochi ambientati nella medesima dimensione post-apocalittica.