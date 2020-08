The Last of Us 2: ecco un sorprendente dettaglio delle animazioni di Ellie

Dalle pagine di Reddit, un utente del popolare forum mostra agli appassionati di The Last of Us 2 un dettaglio delle animazioni di Ellie che evidenzia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'incredibile cura per i dettagli riposta dal team di Naughty Dog nella realizzazione del loro ultimo kolossal in esclusiva su PS4.

Il dettaglio in questione è stato ripreso dal redditor conosciuto come Plan_with_stan e riprende una scena (rigorosamente senza spoiler) della campagna principale di TLOU 2. Come mostrato dal fan attraverso un video che ha raccolto quasi 12.000 "mi piace" dalla community di Reddit, Ellie reagisce in maniera dinamica all'ambiente e si produce in animazioni che non possono essere attivate direttamente dai giocatori in altri contesti.

In una di queste sequenze ingame "situazionali", assistiamo infatti ad Ellie mentre prova a scrollarsi di dosso l'acqua cadutagli addosso da una grondaia o da una tubatura rotta, producendosi in una buffa animazione. Nei molteplici messaggi di stupore condivisi dai redditor si sottolinea come siano proprio questi dettagli apparentemente "secondari" a rendere ancora più immersiva e coinvolgente l'esperienza di gioco. Sempre su Reddit, c''è poi chi sottolinea l'importanza che hanno questo genere di animazioni nell'aiutare lo spettatore a rinsaldare il proprio legame emotivo con Ellie e con gli altri attori che concorrono a plasmare la trama del capolavoro firmato da Neil Druckmann.

Tutto questo, mentre in rete si assiste all'aumento nel numero di appassionati che si chiedono che fine ha fatto il multiplayer di The Last of Us 2, una funzionalità promessa da Naughty Dog ma di cui la sussidiaria dei PlayStation Studios ha smesso di parlare oramai da diversi mesi.