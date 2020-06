The Last Of Us 2: il sound designer lascia Naughty Dog per uno studio Microsoft

Jordan Denton, Sound Designer di The Last Of Us Parte 2, ha annunciato di aver iniziato a lavorare in Obsidian Entertainment, passando così da uno studio first party Sony ad un team interno di Microsoft.

"In questo momento di grande difficoltà vorrei darvi una piccola buona notizia, oggi è stato il mio primo giorno di lavoro come Audio Designer di Obsidian, sono molto contento di far parte dello studio e del team audio della compagnia", questo il messaggio scritto da Denton su Twitter.

Non è chiaro al momento di cosa si stia occupando Jordan Denton, difficile pensare che possa essere impegnato su Grounded, dal momento che lo sviluppo sembra essere nelle fasi finali, considerando anche l'uscita molto ravvicinata (il lancio è previsto per il mese di luglio). Più facile ipotizzare un suo coinvolgimento nei prossimi progetti dello studio, tra questi anche un nuovo RPG e probabilmente il sequel di The Outer Worlds, anche se al momento nessuno dei due titoli è stato annunciato ufficialmente. Naughty Dog, dal canto suo, ha terminato i lavori su The Last Of Us 2 e si appresta ora a lanciare quello che appare il suo gioco più grande, vasto e importante di sempre.