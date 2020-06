The Last Of Us 2: spedizioni e ritardi nelle consegne, le vostre segnalazioni

Ci siamo! The Last Of Us Parte 2 è disponibile da oggi e come sapete stiamo monitorando attentamente la situazione relativa alle spedizioni e alle consegne da parte di Amazon: facciamo il punto della situazione.

Amazon ha consegnato centinaia di ordini nella giornata di ieri ma ancora molti lamentano di non aver ricevuto nulla: state tranquilli perchè il day one ufficialmente è oggi e dunque siete ancora in tempo per ricevere la vostra copia di The Last Of Us 2.

In alternativa ricordiamo che in alcuni comuni Amazon consegna anche il sabato, se non riceverete il vostro ordine domani dovrete attendere al più tardi l'inizio della prossima settimana, con molte consegne che sembrano essere prevista tra lunedì 22 e martedì 23 giugno.

Vogliamo raccogliere le vostre testimonianze, fateci sapere se avete già ricevuto The Last Of Us Parte 2 ordinato su Amazon o se siete ancora in attesa, oppure se avete prenotato da alti rivenditori e avete ricevuto l'ordine oppure no. Nel momento in cui scriviamo The Last Of Us 2 è prenotabile su Amazon.it al prezzo di 65,01 euro con consegna garantita entro sabato 20 giugno.

Vi ricordiamo che oggi alle 13:00 giocheremo con The Last Of Us 2 su Twitch, una live assolutamente spoiler free e con custscene saltate per non rovinarvi la sorpresa. Vi aspettiamo!