The Last of Us Parte 2: ecco la splendida PS5 ispirata al gioco Naughty Dog

Sono sempre più numerosi i possessori di PlayStation 5 che sfruttano la possibilità di rimuovere le due scocche laterali della console di ultima generazione per personalizzarle applicando loro delle decalcomanie oppure ricolorandole. Una di queste personalizzazioni, pubblicata sui social, è tutta dedicata a The Last of Us Parte 2.

Ci riferiamo alla creazione dell'utente Reddit Pint4mePlz, il quale ha condiviso sul celebre portale una bellissima PlayStation 5 modificata nell'estetica. La console di questo utente non è più bianca, ma presenta le immagini di Ellie (in versione adulta) e Joel con tanto di logo dell'esclusiva PlayStation ad opera di Naughty Dog. Altra chicca riguarda il logo Sony PlayStation nell'angolo della scocca sinistra della console, il quale è stato modificato per avere i colori della versione originale del logo degli anni '90.

Nei commenti sotto al post in questione troviamo utenti interessati all'acquisto di creazioni di questo tipo per applicarle alla propria console. Sembra quindi che vi sia grande interesse da parte dei giocatori nei confronti di personalizzazioni di questo tipo e non è da escludere che in futuro Sony possa prendere in considerazione l'idea di mettere in vendita scocche a tema Marvel's Spider-Man, Horizon Forbidden West o God of War.

Curiosi di scoprire quale sarà la prossima PS5 personalizzata dagli utenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le possibili informazioni sulla battle royale di The Last of Us Parte 2, scovate da un dataminer.