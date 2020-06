The Last of Us 2 e lo spot TV: qual è la canzone suonata da Ellie?

Per aiutare i fan a ingannare l'attesa per l'uscita di The Last of Us 2, Sony ha confezionato uno spot TV che mostra Ellie mentre suona una canzone con la sua chitarra: di quale brano si tratta?

Sin dall'apertura della versione estesa dello spot TV di The Last of Us 2, la protagonista dell'ultimo kolossal di Naughty Dog accompagna con la sua voce, e le note di una canzone, le scene immortalate nel filmato in computer grafica tra furiosi combattimenti contro nemici armati e rocambolesche fughe da covi di Clicker.

Se avete assistito allo spot e siete ancora alla ricerca del brano eseguito da Ellie, sarete certamente felici di scoprire che la canzone in questione è una cover di True Faith, un singolo lanciato nel 1987 dal gruppo rock-synthpop inglese New Order. In questa sua reinterpretazione, la hit degli anni '80 assume toni decisamente più malinconici e "intimistici" che riflettono le ripercussioni emotive e fisiche del trauma vissuto dalla ragazza nella sua pericolosa missione di vendetta.

Qualora ve lo foste perso, in cima alla notizia vi riproponiamo il nuovo trailer esteso di The Last of Us Parte 2, non prima però di ricordarvi che la nuova fatica digitale di Neil Druckmann e Naughty Dog è prevista al lancio per venerdì 19 giugno in esclusiva su PS4. La nostra recensione di The Last of Us 2, invece, arriverà sulle pagine di Everyeye.it a partire da venerdì 12 giugno.