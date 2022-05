The Last of Us 2, spunta il cut content: caccia ai cinghiali e feste danzanti

Come vi abbiamo di recente raccontato nel nostro speciale dedicato ai contenuti tagliati da Red Dead Redemption II, non è insolito che un team di sviluppo decida di escludere dalla versione finale di un titolo alcuni contenuti già giocabili.

Non fa eccezione l'acclamato The Last of Us: Parte II, come confermato sia dalla stessa Naughty Dog sia da alcune recenti indagini dei dataminer. In particolare, grazie ad una chiacchierata tra il game director Neil Druckmann e l'interprete di Joel, Troy Baker, scopriamo che nelle fasi finali dell'avventura avrebbe dovuto trovare spazio una scena poi rimossa poco prima del completamento del gioco. In quest'ultima, ambientata nella fattoria di Dina e della protagonista, Ellie si ritrovava a dare la caccia ad un cinghiale, ma l'operazione veniva funestata dal manifestarsi dei sintomi della sindrome da stress post-traumatico.



Un dataminer, come potete verificare nel video in apertura a questa news, è riuscito a recuperare alcuni elementi tratti da questa versione di The Last of Us: Parte II, incluso un modello di Ellie alternativo per le prime fasi di gioco. Sempre nel filmato, è inoltre possibile osservare una versione preliminare dell'insediamento di Jackson, all'interno del quale trovano spazio alcuni dettagli inediti. In questa specifica versione dell'opera Naughty Dog, la festa danzante che segna l'avvicinamento tra Ellie e Dina avrebbe dovuto includere una sequenza di ballo giocabile.



Nel frattempo, il possibile completamento di una prima bozza della trama di The Las of Us: Parte III è al centro di intriganti indiscrezioni.