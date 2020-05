The Last of Us 2 in attesa dello State of Play: ecco le splendide fan art di Ellie e Joel

Nell'impaziente attesa di ammirare le nuovissime scene di gameplay di The Last of Us 2 durante lo State of Play, riprendiamo un post pubblicato dai canali social di Naughty Dog per celebrare il talento di un fan dando visibilità ai suoi incredibili bozzetti dedicati a Joel ed Ellie.

I due disegni sono firmati da Carlos Eduardo, un artista brasiliano conosciuto sui social con il nickname di Red_Artts. La doppia creazione di Eduardo riprende e riadatta le immagini ingame, i render e i bozzetti che stanno caratterizzando la lunga campagna promozionale d'avvicinamento al lancio di The Last of Us Parte 2. Il profilo ArtStation di Red_Artts ospita anche un disegno decisamente più originale di Ellie: in calce alla notizia trovate sia il link a quest'ultimo bozzetto che al tweet di Naughty Dog.

Per quanto riguarda lo State of Play su TLOU 2, vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye seguiremo l'evento per tenervi compagnia durante tutto lo show digitale che partirà alle ore 22:00 italiane di oggi, mercoledì 27 maggio.

L'appuntamento mediatico organizzato da Neil Druckmann e compagni darà modo al team di Naughty Dog di commentare i vari aspetti del progetto con l'ausilio di spezzoni di gameplay inediti. A chi vorrà seguirci su Twitch o su queste pagine, quindi, dedicheremo un'ampia copertura sull'esclusiva PS4 in arrivo il prossimo 19 giugno dopo un'attesa durata anni: nel frattempo, per un "veloce ripasso" vi consigliamo di recuperare questa analisi sull'ultimo trailer di The Last of Us 2.