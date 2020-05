The Last of Us 2: la Storia di Joel ed Ellie nel video diario di Naughty Dog

Gli sviluppatori di Naughty Dog inaugurano una nuova serie di video diari di The Last of Us Parte 2. In vista dell'uscita in esclusiva su PS4, il team diretto da Neil Druckmann tiene a battesimo questa nuova serie di filmati approfondendo uno degli aspetti più importanti del titolo, vale a dire la sua Storia.

Il video in questione non mostra scene di gameplay inedite ma si "limita" a ripercorrere le tappe fondamentali dell'epopea di Joel ed Ellie per discutere dei temi chiave della loro prossima, attesissima avventura. Al trailer Inside the Story di oggi, 13 maggio, faranno seguito altri filmati di approfondimento che ci terranno compagnia fino alla commercializzazione del titolo, prevista per il 19 giugno su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Prima di immergerci nelle atmosfere di TLOU 2 e di familiarizzare con la storia dell'ultima opera della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, eccovi la scaletta completa dei video diari di sviluppo e la loro data di diffusione:

13 maggio: Inside the Story

20 maggio: Inside the Gameplay

27 maggio: Inside the Details

3 giugno: Inside the World

Naughty Dog tiene a precisare che ciascuno di questi filmati sarà rigorosamente senza spoiler: in ogni video si discuterà del design, della tecnologia e delle idee che hanno contribuito a modellare lo sviluppo di questo kolossal nel corso degli ultimi sei anni. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra analisi del nuovo trailer di The Last of Us Parte 2.