The Last of Us 2 tra stress emotivo, violenza e difficoltà: parla Neil Druckmann

Intervistato da Eurogamer.net per discutere dei leak di The Last of Us 2, Neil Druckmann ha offerto anche degli interessanti spunti di riflessione sull'impegno emotivo, sulla violenza e sulle difficoltà che caratterizzeranno il canovaccio narrativo dell'attesissima esclusiva PS4.

Interpellato dalla redazione di Eurogamer.net sulla reazione che gli utenti avranno nell'affrontare una storia che graviterà (tra le altre cose) attorno all'odio e alla vendetta, lo scrittore di The Last of Us 2 ha dichiarato che "è interessante notare che quella reazione è molto indicativa di ciò per cui il gioco è stato progettato. Discutendone potremmo entrare nel territorio degli spoiler, ma ci teniamo a far presente che vogliamo suscitare determinati sentimenti nel giocatore e farli riflettere su quegli stessi sentimenti andando avanti nella storia. Quindi per noi va bene così. Nonostante i leak, la gente d'altronde non sa ancora come finirà il gioco e non sa come tutti gli aspetti della storia si terranno insieme".

Consapevole delle eventuali critiche che potrebbero essere mosse da chi troverà la storia di The Last of Us 2 divisiva o troppo controversa una volta che il titolo approderà nei negozi dal prossimo 19 giugno, Druckmann sottolinea come "siamo ormai in procinto do mettere nelle mani delle persone questo gioco, vogliamo che tutti compiano questo meticoloso viaggio che abbiamo creato per Ellie e capiscano come questi eventi la andranno a influenzare. Ci saranno da affrontare alti e bassi, momenti dolci e altri decisamente più oscuri. E poi vogliamo che sia impegnativo, giusto? Sappiamo che lì fuori ci sono giochi che sono un po' come il 'comfort food', ma questo non è uno di quei giochi. Certo, ci saranno momenti in cui somiglierà a quel genere di titoli ma altri in cui si dovranno superare momenti davvero impegnativi dal punto di vista emotivo. Fa tutto parte del suo design".