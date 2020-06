The Last Of Us 2 supera God of War in Brasile: è l'esclusiva Sony più prenotata di sempre

Secondo quanto dichiarato da Jim Ryan nelle scorse settimane The Last Of Us 2 ha battuto i preordini di Marvel's Spider-Man in Europa, il gioco Naughty Dog ha però battuto anche un nuovo record, questa volta in Brasile.

The Last of Us Parte 2 è l'esclusiva PlayStation più prenotata di sempre nel paese secondo un report di IGN Brasile, il quale conferma come TLOU2 abbia superato così God of War (2018), titolo che deteneva il primato fino ad oggi. E' innegabile come l'hype legato a The Last Of Us Parte 2 abbia raggiunto livelli altissimi in ogni parte del mondo, il blockbuster Naughty Dog sembra destinato a catalizzare l'attenzione di una vasta fetta di pubblico per lungo tempo.

Per saperne di più vi invitiamo a seguire la diretta di The Last Of Us 2 con Fru dei The Jackal in programma oggi (lunedì 8 giugno) alle 17:00 su Twitch, inoltre vi ricordiamo che la recensione di The Last of Us 2 sarà online venerdì 12 giugno alle 09:01 del mattino (ora italiana), esattamente una settimana prima del lancio previsto per il 19 giugno in contemporanea mondiale, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.