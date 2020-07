The Last of Us 2 sviluppato da più di 2.000 persone? Naughty Dog chiarisce

L'Environment Artist di Naughty Dog, Anthony Vaccaro, si è ricollegato alla notizia del monumentale numero di sviluppatori di The Last of Us 2 ed è intervenuto sui social per fare chiarezza.

Nel fornire il suo punto di vista sull'argomento, specie in relazione ai dubbi sollevati dalla citazione nei titoli di coda di TLOU 2 di oltre 2.000 sviluppatori e di ben 13 aziende in outsourcing che hanno collaborato con Naughty Dog, Vaccaro spiega che "questi numeri possono essere un po' fuorvianti ma di certo è un argomento eccezionale di cui parlare. I Credits in genere elencano solo il nome di uno degli studi di outsourcing impegnati. Noi invece abbiamo sempre elencato ogni individuo di questi studi. Per molti si tratta dell'unica volta in cui il loro nome verrà citato nei titoli di coda di un gioco".

Il discorso dello sviluppatore di Naughty Dog si articola in più punti e contribuisce a fare luce sulle scelte operate dagli autori al seguito di Neil Druckmann. Sempre a detta di Vaccaro, infatti, "molti dipartimenti sono spesso esclusi dai titoli di coda di un gioco, ma senza il loro contribuito non si riuscirebbe a raggiungere quei risultati. [...] In un ambiente AAA devi avere a che fare con un'organizzazione aziendale mondiale se vuoi portare il tuo gioco in tutto il globo, perciò è giusto accreditare il ruolo svolto da persone come i dirigenti. Molto viene fatto da parte di Sony per pubblicare un gioco, anche se tali persone non contribuiscono in prima persona allo sviluppo".

In chiusura del suo intervento sui social, il designer delle ambientazioni di The Last of Us Parte 2 spiega come "la maggior parte dei giochi AAA è sviluppata da così tante persone? Sì, e a vari gradi dell'ambito dello sviluppo. Quasi tutti non sottolineano la cosa attraverso i Credits finali. Perchè (con TLOU 2) è successo questo? I nostri titoli di coda durano circa 20 minuti, il che è SUPER perchè vogliamo far capire che siamo stati tutti noi ad aver creato questo gioco".